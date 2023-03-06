Пригожин заявил, что ВСУ создали военные группировки вокруг Артемовска

Аргументы Недели → Политика 13+

Источник: Telegram

ЧВК "Вагнер", Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Основатель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин вечером в понедельник, 6 марта, сообщил, что Вооруженные силы Украины в настоящий момент формируют соединения в населенных пунктах вокруг Артемовска.

Евгений Пригожин заявил, что российские штурмовые отряды сейчас блокируют город, а ВСУ, чтобы помешать им, сформировали несколько группировок. Одна из них была создана в Славянске – 67 бригада, вторая – 81 и 66 бригады – в Северске, а еще по одной – в Часов Яре и Константиновке.

Основатель "Группы Вагнера" заявил о необходимости слаженной работы всех российских подразделений, чтобы ВСУ были полностью блокированы.