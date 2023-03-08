Тайвань за сутки зафиксировал семь китайских самолетов и три корабля вблизи острова

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Источник: РИА "Новости"

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Утром в среду, 8 марта, стало известно, что за прошедшие сутки Вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову семи самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая.

В сводке тайваньского оборонного ведомства отмечается, что за период с 6.00 вторника, 7 марта, до 6.00 среды, 8 марта, вокруг Тайваня были зарегистрированы семь китайских самолетов, а также три корабля.

Уточняется, что для наблюдения за ситуацией власти островного государства направили воздушный и морской патруль, а также развернули ракетные комплексы наземного базирования.