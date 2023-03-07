Кирби: отказ от поддержки Украины стоил бы США «в разы дороже», чем военная помощь Киеву

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Источник: ТАСС

Белый дом. Фото:via imago-images.de/globallook.com

Отказ от помощи Киеву в его противостоянии Москве стоил бы США многих материальных и человеческих жертв, в том числе американцев. Об этом заявил в ходе регулярного брифинга во вторник координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Отвечая на вопрос, что произошло бы в случае отказа США и союзников от поддержки Киева, Кирби напомнил слова Байдена.

«Президент [Джо Байден] уверен, что это будет стоить нам в разы дороже того, во сколько обходится сейчас поддержка Украины на поле боя», - заявил он, добавив, что это повлекло бы за собой немало «материальных и человеческих жертв, в том числе среди американцев».

Ранее Кирби рекомендовал журналистам обратиться в Европу за комментариями относительно подрывов на «Северных потоках».