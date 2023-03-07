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Белый дом рекомендовал обратиться в Европу по поводу публикации NYT об «украинском следе» в подрывах на «Северных потоках»

, 20:25 Источник: ТАСС

Белый дом рекомендовал обратиться в Европу по поводу публикации NYT об «украинском следе» в подрывах на «Северных потоках»
Джон Кирби. Фото: Shawn Thew/globallook.com

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби рекомендовал журналистам обращаться за комментариями по поводу подрывов на ветках «Северных потоков» в Европу, где ведется расследование данных инцидентов.

В ходе регулярного брифинга во вторник репортеры попросили Кирби прокомментировать новые обстоятельства, открывшиеся в связи с публикацией  газеты The New York Times. Издание сообщило, что к диверсии может быть причастна проукраинская группировка.

В ответ на это Кирби напомнил, что расследование в связи с инцидентами проводят сразу три европейских страны: Швеция, Германия и Дания.

«Я не буду забегать вперед в том, что касается расследований. И я бы направил вас к этим европейским странам за комментариями относительно расследования», - подчеркнул представитель Белого дома.

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