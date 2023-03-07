США в марте провели огневые испытания баллистической ракеты LGM-35A Sentinel

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Источник: РИА "Новости"

флаг США, unsplash.com/photos/Y0yB-dYVQo8

Соединенные Штаты Америки в текущем месяце испытали баллистическую ракету LGM-35A Sentinel на замену Minuteman III. Данную информацию предоставило командование глобального удара американских ВВС.

В сообщении уточняется, что ранее в марте центр ядерного оружия ВВС США и Northrop Grumman провели статические огневые испытания LGM-35A Sentinel, которая предназначена для замены ракеты Minuteman III в качестве наземной и наиболее оперативной части ядерной триады Соединенных Штатов.

Дополнительной информации к настоящему моменту не поступало.