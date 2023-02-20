«Ренхап» сообщает, что КНДР запустила в направлении Японского моря баллистическую ракету

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20 февраля 2023, 07:49 Источник: Ренхап

пуск баллистической ракеты, Kim Jae-Hwan/Keystone Press Agency

КНДР ранее сегодня запустила в направлении Японского моря баллистическую ракету. Соответствующую информацию в ночь на понедельник, 20 февраля, предоставило информационное агентство Ренхап.

Журналисты, ссылаясь на южнокорейских военных, уточнили, что КНДР запустила в сторону Японского моря неустановленную баллистическую ракету.

Напомним, 18 февраля, также поступила информация о запуске ракеты Северной Кореей. В ответ на это Республика Корея и США провели совместные учения авиации. Позже аналогичные учения провели Япония и США.