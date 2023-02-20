«Ренхап» сообщает, что КНДР запустила в направлении Японского моря баллистическую ракету

КНДР ранее сегодня запустила в направлении Японского моря баллистическую ракету. Соответствующую информацию в ночь на понедельник, 20 февраля, предоставило информационное агентство Ренхап.
Журналисты, ссылаясь на южнокорейских военных, уточнили, что КНДР запустила в сторону Японского моря неустановленную баллистическую ракету.
Напомним, 18 февраля, также поступила информация о запуске ракеты Северной Кореей. В ответ на это Республика Корея и США провели совместные учения авиации. Позже аналогичные учения провели Япония и США.