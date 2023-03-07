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Власти Украины одобрили выход из соглашения с РФ о совместном контроле на российско-украинской границе

, 17:18 Источник: РИА "Новости"

Власти Украины одобрили выход из соглашения с РФ о совместном контроле на российско-украинской границе
заседание Верховной рады Украины, Pavlo_bagmut / globallookpress.com

Представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил, что был одобрен законопроект о выходе из соглашения с Россией о совместном контроле на российско-украинской границе.

Тарас Мельничук уточнил, что речь идет о проекте закона от 2011 года "О прекращении действия соглашения между кабинетом министров Украины и правительством РФ о сотрудничестве при осуществлении совместного контроля лиц, транспортных средств и товаров на украино-российской государственной границе".

Причиной выхода Киева из вышеуказанного соглашения является коренное изменение обстоятельств, которое обусловлено "вооруженной агрессией РФ".

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