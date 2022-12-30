Украина вышла из соглашения с РФ о совместном использовании пограничных водных объектов

Представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил в пятницу о прекращении действия соглашения между Украиной и Россией о совместном использовании и охране пограничных водных объектов.
Речь идет о соглашении, заключенном 19 октября 1992 года в украинской столице Киеве.
Согласно тексту данного документа, пограничными водными объектами признавались участки рек и прочих поверхностных водостоков, по которым проходит российско-украинская государственная граница, а также поверхностные воды в тех местах, где их пересекает граница.