Украина вышла из соглашения с РФ о совместном использовании пограничных водных объектов

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30 декабря 2022, 20:14 Источник: РИА "Новости"

Верховная рада, Vyacheslav Maevskiy/ Russian Look

Представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук сообщил в пятницу о прекращении действия соглашения между Украиной и Россией о совместном использовании и охране пограничных водных объектов.

Речь идет о соглашении, заключенном 19 октября 1992 года в украинской столице Киеве.

Согласно тексту данного документа, пограничными водными объектами признавались участки рек и прочих поверхностных водостоков, по которым проходит российско-украинская государственная граница, а также поверхностные воды в тех местах, где их пересекает граница.