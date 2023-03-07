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Подоляк: атака на российский самолет А-50 на аэродроме «Мачулищи» совершена белорусскими партизанами

, 16:57 Источник: РИА Новости

Подоляк: атака на российский самолет А-50 на аэродроме «Мачулищи» совершена белорусскими партизанами
Михаил Подоляк, фото с сайта офиса президента Украины.

Атака на российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения A-50 была проведена силами «местных партизан». Об этом после заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко, сделанных во вторник, написал в своем твиттере советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Лукашенко, рассказывая об инциденте в «Мачулищах», сообщил, что люди, причастные к «диверсии» на самолете, в том числе, сотрудник украинских спецслужб, были задержаны. 

Подоляк заочно возразил президенту, уточнив, что, с его точки зрения, это была не диверсия, а «антитеррористическая акция», подготовленная белорусскими партизанами.

«Атака на А-50 — это антитеррористическая акция, проведенная, кстати, местными партизанами», - написал Подоляк.

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