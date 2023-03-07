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Слуцкий предрек «продолжение узколобых устремлений по ослаблению России», если новым генсеком НАТО станет Урсула фон дер Ляйен

, 16:33

Слуцкий предрек «продолжение узколобых устремлений по ослаблению России», если новым генсеком НАТО станет Урсула фон дер Ляйен
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, Presidential Office of Ukraine / globallookpress.com

Депутат Государственной Думы Леонид Слуцкий предрек «продолжение узколобых устремлений по ослаблению России», если новым генеральным секретарем Североатлантического альянса станет действующий председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Таким прогнозом отечественный законодатель поделился в своем Telegram-канале.

Слуцкий прокомментировал информацию издания La Repubblica о том, что глава ЕК может претендовать на должность генсека НАТО. По словам парламентария, «”женская рука”, судя по риторике фон дер Ляйен, вряд ли смягчит евроатлантический вектор на гегемонию».

«Единственное, чего можно будет ожидать — это продолжение узколобых устремлений по ослаблению России», — добавил Слуцкий.

Как сообщалось ранее сегодня, член Совета Федерации Алексей Пушков высказал мнение, согласно которому значительная часть правящего класса Соединенных Штатов собирается одержать победу в гипотетической ядерной войне с Москвой или Пекином.

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