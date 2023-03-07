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Аргументы Недели → Политика 13+

Глава Минобороны Польши Блащак: Варшава передаст Украине 10 танков Leopard на этой неделе

, 15:51

Глава Минобороны Польши Блащак: Варшава передаст Украине 10 танков Leopard на этой неделе
глава МО Польши Мариуш Блащак, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил журналистам, что на этой неделе Варшава передаст Киеву очередные 10 танков Leopard.

Блащак по договоренности с министром обороны ФРГ Борисом Писториусом будет ответственным за создание коалиции стран, которые имеют танки Leopard 2А4, а зона ответственности Писториуса – танки Leopard 2А6.

«Я сделал так, что такая коалиция создана, 14 польских танков, четыре уже на Украине, очередные 10 еще на этой неделе попадут на Украину», - сообщил глава польского военного ведомства.

Ранее Блащак заявил, что вопрос о поставке истребителей Киеву должен решаться среди союзников по НАТО.

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