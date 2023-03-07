Глава Минобороны Польши Блащак: вопрос о поставке истребителей Киеву должен решаться среди союзников по НАТО

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Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак. Фото: Artur Reszko/globallook.com

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что решение по поставке самолётов Украине необходимо принимать на более широком уровне, среди союзников по НАТО. Об этом он сказал в интервью испанской газете El Razon.

Блащак уделил внимание усилиям Польши, благодаря которым Украина получила ПВО Patriot и первые танки Leopard. Однако, вопрос о самолётах должен решаться на более широком союзническом уровне, сообщил министр.

Ранее глава Минобороны Польши заявил, что страна обладает слишком малым количеством истребителей, чтобы передавать их Украине.