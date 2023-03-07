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Дипломат Логвинов: помощь Украине говорит о незаинтересованности Запада в деэскалации

, 10:14 Источник: РИА Новости

Дипломат Логвинов: помощь Украине говорит о незаинтересованности Запада в деэскалации
украинский солдат, Edgar Guttiarrez/globallook.com

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов сообщил РИА Новости, что воинственная риторика и широкомасштабная военная поддержка Киева отражают незаинтересованность западных стран в деэскалации.

«Не только воинственная риторика представителей евроструктур, но и конкретные действия стран-членов ЕС, прежде всего оказание широкомасштабной военной поддержки Киева, свидетельствуют о том, что Запад не заинтересован в деэскалации. Даже если в ряде евростолиц и есть понимание бесперспективности есовского курса на украинском направлении, то эти голоса в обозримом будущем вряд ли способны перебить общий хор, который выступает за продолжение жесткого противостояния с Россией, причем любой ценой - как для Украины, так и для самого Евросоюза», - информировал дипломат.

Ранее Логвинов заявлял о том, что Евросоюз вообще не проводит каких-либо контактов с Россией по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

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