И.о. постпреда Логвинов: какие-либо контакты между Россией и Евросоюзом по урегулированию на Украине не ведутся в принципе

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19 января 2023, 09:36 Источник: «Известия»

Флаг Евросоюза, Philipp von Ditfurth / globallookpress.com

Какие-либо контакты между Москвой и Европейским союзом по урегулированию на Украине не осуществляются в принципе. С соответствующим заявлением выступил Кирилл Логвинов, исполняющий обязанности постпреда РФ при объединении.

«Какие-либо контакты между Россией и Евросоюзом по вопросу урегулирования на Украине не ведутся в принципе. Об этом заявил в интервью газете "Известия" и.о. постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов», — говорится в публикации, которая размещена в Telegram-канале ТАСС.

Согласно точке зрения, высказанной отечественным дипломатом, «Брюссель дискредитировал себя как посредник для решения любой кризисной ситуации».

Москва с 24 февраля 2022 года проводит специальную военную операцию. Ранее в четверг сообщалось, что, по данным журналистов издания Politico, Париж в настоящий момент рассматривает возможность поставок киевской стороне боевых машин Leclerc.