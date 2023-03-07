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Пресс-секретарь Гиренко: были случаи, когда посол Антонов на встречах с руководством Госдепа США даже не мог изложить позицию РФ

, 08:25

Пресс-секретарь Гиренко: были случаи, когда посол Антонов на встречах с руководством Госдепа США даже не мог изложить позицию РФ
Посол России в США Анатолий Антонов, MFA Russia / globallookpress.com

Были случаи, когда посол Российской Федерации в Вашингтоне Анатолий Антонов в ходе встреч с руководством американского Государственного департамента даже не мог изложить позицию Москвы. Соответствующее заявление сделал Игорь Гиренко, пресс-секретарь отечественной дипломатической миссии в Соединенных Штатах.

«Были случаи, когда посол даже не смог в ходе встречи изложить российскую позицию. Его перебивали и давали понять, что у американцев есть поважнее дела, чем выслушивать мнение России», — процитирован Гиренко в публикации, размещенной в Telegram-канале диппредставительства.

Как сообщалось ранее, Анатолий Антонов высказал точку зрения, согласно которой новый пакет военной помощи Киеву со стороны Вашингтона лишь продлит агонию украинского режима.

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