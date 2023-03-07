Глава МИД КНР Цинь Ган указал на двойственность стандартов США в вопросе суверенитета Украины и Китая

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган сообщил на ежегодной пресс-конференции, что Пекин хочет задать Вашингтону вопрос, почему США призывают уважать суверенитет Украины, но забывают о нём, когда обсуждается территориальная целостность Китая в отношении Тайваня.
«Почему США говорят об уважении суверенитета и территориальной целостности по украинскому вопросу, но не уважают суверенитет и территориальную целостность Китая по тайваньскому вопросу?» - сказал министр.
Ранее глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что Пекин не поставляет оружие ни России, ни Украине.