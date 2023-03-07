Глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что Пекин не поставляет оружие ни России, ни Украине

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Ilya Galakhov / globallookpress.com

На ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел Китая Цинь Ган сообщил, что Пекин не занимается поставкой оружия какой-либо из сторон конфликта на Украине и не имеет к нему отношения.

По словам министра, Китай не является заинтересованной стороной кризиса, не поставляет вооружение ни одной из сторон конфликта на Украине, поэтому нет никаких оснований перекладывать ответственность на Пекин, угрожать и вводить санкции.

Ранее политолог Ананченков информировал, что США формируют антикитайскую коалицию, чтобы оказывать давление на страну.