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Глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что Пекин не поставляет оружие ни России, ни Украине

, 07:24

Глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что Пекин не поставляет оружие ни России, ни Украине
Ilya Galakhov / globallookpress.com

На ежегодной пресс-конференции министр иностранных дел Китая Цинь Ган сообщил, что Пекин не занимается поставкой оружия какой-либо из сторон конфликта на Украине и не имеет к нему отношения.

По словам министра, Китай не является заинтересованной стороной кризиса, не поставляет вооружение ни одной из сторон конфликта на Украине, поэтому нет никаких оснований перекладывать ответственность на Пекин, угрожать и вводить санкции.

Ранее политолог Ананченков информировал, что США формируют антикитайскую коалицию, чтобы оказывать давление на страну.

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