Зеленский уволил нескольких сотрудников Службы безопасности Украины

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Источник: РИА "Новости"

президент Украины Владимир Зеленский, Ukraine Presidency / globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский 6 марта подписал несколько указов, согласно которым он уволил нескольких сотрудников СБУ, среди которых заместитель главы ведомства Александр Якушев.

Согласно текстам указов, также Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Сумской области Эдуарда Федорова, начальника управления СБУ в Запорожской области Бориса Безрукого, начальника департамента охраны государственной тайны и лицензирования службы Игоря Носко, а также начальника департамента хозяйственного обеспечения Александра Провоторова.