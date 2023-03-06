Глава Гендирекции при МО Франции Шива: первые колесные танки AMX-10 RC прибудут на Украину в ближайшие дни

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Украинские танки, Yevhen Kotenko / globallookpress.com

Первые колесные танки AMX-10 RC прибудут на украинскую территорию в ближайшие дни. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал Zvezdanews, выступил Эммануэль Шива, руководитель Генеральной дирекции при французском министерстве обороны.

«Первые французские танки прибудут на Украину в ближайшие дни, сообщил глава Генеральной дирекции по вооружениям при Министерстве ВС Франции Эммануэль Шива. Речь идет о колесных танках AMX-10 RC», — говорится в публикации, которая появилась в TG-канале.

В процитированном посте отмечается, что возможность передачи Киеву Парижем более тяжелой техники Шива комментировать не стал.

Россия с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий указал на то, что никаких вариантов по статусу Запорожской атомной электростанции обсуждаться не будет.