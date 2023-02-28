Посол Антонов: для того, чтобы вернуться к ДСНВ США необходимо пересмотреть антироссийскую политику

Аргументы Недели → Политика 13+

Посол России в США Анатолий Антонов, MFA Russia / globallookpress.com

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что вернуть полноценное функционирование российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) можно, но после переоценки США агрессивной антироссийской политики.

«Для создания условий по возвращению к полноценному функционированию соглашения Соединенные Штаты должны пересмотреть агрессивную антироссийскую политику», - сообщил посол журналистам.

Антонов указал на то, что сейчас США не совершают даже малейших позитивных шагов в сторону создания условий для возврата ДСНВ.

Ранее Анатолий Антонов информировал, что договор о запрещении ядерных испытаний не вступил в силу по вине США.