Посол Антонов: для того, чтобы вернуться к ДСНВ США необходимо пересмотреть антироссийскую политику

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что вернуть полноценное функционирование российско-американского Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) можно, но после переоценки США агрессивной антироссийской политики.
«Для создания условий по возвращению к полноценному функционированию соглашения Соединенные Штаты должны пересмотреть агрессивную антироссийскую политику», - сообщил посол журналистам.
Антонов указал на то, что сейчас США не совершают даже малейших позитивных шагов в сторону создания условий для возврата ДСНВ.
Ранее Анатолий Антонов информировал, что договор о запрещении ядерных испытаний не вступил в силу по вине США.