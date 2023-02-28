Посол Антонов: договор о запрещении ядерных испытаний не вступил в силу по вине США

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Посол России в США Анатолий Антонов, Ministry of Foreign Affairs of Russia / globallookpress.com

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) до сих пор не вступил в силу по вине США.

«Если бы США были ответственной ядерной державой, то давно бы ратифицировали ДВЗЯИ. Именно по вине Вашингтона договор до сих пор не вступил в силу», - сообщил посол.

Антонов указал на то, что США подают пример и другим государствам, от которых также зависит судьба ДВЗЯИ.

Для вступления ДВЗЯИ в силу необходима его ратификация 44 государствами из определенного списка. Из числа этих государств ДВЗЯИ ратифицировали 36, включая 3 государства, обладающие ядерным оружием, – Россия, Великобритания и Франция.

Ранее посол Москвы Антонов обвинил США в том, что они целенаправленно разрушают диалог с Россией и международные отношения.