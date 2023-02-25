Посол Москвы Антонов обвинил США в том, что они целенаправленно разрушают диалог с Россией и международные отношения

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Посол России в США Анатолий Антонов, Ministry of Foreign Affairs of Russia / globallookpress.com

Вашингтон целенаправленно разрушает диалог с Российской Федерацией и международные отношения. С соответствующим обвинением в адрес американских властей выступил Анатолий Антонов, посол Москвы в Соединенных Штатах.

«По сути, Вашингтон целенаправленно разрушает двусторонний диалог и международные отношения. Каким образом здесь собираются выходить из подобного пике — никто, включая саму администрацию, видимо, задумываться не хочет», — процитирован отечественный дипломат в публикации, которая размещена в Telegram-канале посольства РФ.

Ранее сегодня сообщалось, что Антонов назвал абсолютно лживыми утверждения США об «изоляции» России.