Посол Антонов назвал утверждения США о международной «изоляции» России абсолютно лживыми

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Посол России в США Анатолий Антонов, MFA Russia / globallookpress.com

Посол Москвы в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал утверждения Соединенных Штатов о международной «изоляции» Российской Федерации абсолютно лживыми. Точка зрения Антонова приведена в публикации, которая размещена в Telegram-канале дипломатической миссии РФ.

По словам посла, утверждения американской стороны об «изоляции» Москвы являются абсолютно лживыми.

«Мы сотрудничаем с мировым сообществом даже активнее, чем раньше. Только акцент делаем не на утративших доверие бывших партнерах, а на тех государствах, которые готовы работать на взаимовыгодной и равноправной основе», — добавил Анатолий Антонов.

Как сообщалось ранее сегодня, Антонов отметил, что у Вашингтона и его союзников ничего не выходит с «удушением» РФ посредством введения ограничительных мер.