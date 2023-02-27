Норвегия объявила о бойкоте ЧМ-2023 по боксу из-за допуска спортсменов из России и Белоруссии

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Источник: Лента.Ру

Норвегия объявила о бойкоте турниров под эгидой Международной боксерской ассоциации (IBA) при участии спортсменов из России и Белоруссии, норвежские спортсмены и официальные лица страны пропустят чемпионат мира 2023 года. Об этом говорится в сообщении на сайте Норвежской федерации бокса.

5 октября 2022 года IBA допустила боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Спортсменам из России и Белоруссии разрешено выступать под национальными флагами, в случае их победы будет исполняться гимн страны.

Отмечается, что США, Канада, Швеция, Швейцария, Чехия, Великобритания и Польша приняли решение пропустить чемпионат мира.

9 декабря Олимпийский совет Азии предложил допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой. Об этом сообщалось на сайте Международного олимпийского комитета.

В ходе дебатов на саммите Олимпийского совета Азии, международной олимпийской организации, включающей 45 национальных олимпийских комитетов Азии, действующий исполняющий обязанности президента Олимпийского совета Азии Рандхир Сингх предложил отменить действия защитных мер против российских и белорусских спортсменов и выступил с инициативой их участия в турнирах под эгидой ОСА, подчеркнув, что при этом будут соблюдены действующие санкции.



Президент Ассоциации национальных олимпийских комитетов Робин Митчелл, представители международных спортивных федераций и спортивных организаций поддержали эту инициативу.

В заявлении говорилось, что каждая международная федерация видов спорта должна принять своё решение о том, «существуют ли все еще причины для применения защитных мер» против российских и белорусских спортсменов.

Саммит Международного олимпийского комитета принял решение продлить действие санкций, наложенных ранее на российских и белорусских спортсменов.



28 февраля 2022 года Исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам спортивных мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов и официальных лиц в международных соревнованиях.



«В целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников исполком МОК рекомендует международным спортивным федерациям и организаторам мероприятий не приглашать и не разрешать участие российских и белорусских спортсменов, а также официальных лиц. Граждане России или Беларуси, будь то отдельные лица или команды, должны приниматься только как нейтральные спортсмены или нейтральные команды», — говорилось в заявлении МОК.









