Басурин сообщил, что официально не будет работать на группу «Вагнер», но готов с ней сотрудничать

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Источник: РБК

Эдуард Басурин. Фото: Telgram/t.me/bbbreaking.

Бывший спикер Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин сообщил, что официально не будет работать на группу «Вагнер», но согласен с ней сотрудничать, пишет в понедельник РБК.

Отвечая на вопрос издания, готов ли он после увольнения из НМ сотрудничать с «Вагнером», Басурин ответил: «Непосредственно работать на данную организацию — нет. Сотрудничать я согласен».

Экс-спикер Народной милиции рассказал, что в настоящее время он занимается «общественно-информационной деятельностью», ведя свой телеграм-канал. Никаких предложений о сотрудничестве он пока не рассматривает.

Ранее Басурин был уволен из НМ. Официальная причина увольнения - «превышение возраста».