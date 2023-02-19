РБК: Басурина уволило республиканское командование, до того как донецкий корпус перешел в состав российской армии

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19 февраля 2023, 18:23 Источник: РБК

Эдуард Басурин. Фото: Telgram/t.me/bbbreaking.

Экс-спикер Народной милиции (НМ) ДНР Эдуард Басурин был уволен до перехода донецкого корпуса в состав Вооруженных сил РФ. Об этом сообщает в воскресенье РБК со ссылкой на источники в министерстве обороны России.

Сам Басурин рассказал РБК, что узнал об увольнении в отделе кадров НМ ДНР. Там полковнику сообщили, что он увольняется по статье о превышении возраста.

«Мы должны были автоматом все перейти [в Минобороны], но лично я не перешел», - уточнил Басурин.

Ранее министерство обороны РФ опровергло информацию о массовом увольнении офицеров донецкого и луганского корпусов НМ после их вхождения в состав российской армии.