Путин 28 февраля примет участие в заседании коллегии ФСБ, где подведет итоги работы службы в 2022 году

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Источник: РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин, фото с сайта Кремля.

Президент России Владимир Путин во вторник примет участие в коллегии Федеральной службы безопасности. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба Кремля. Как следует из сообщения, будут подведены итоги работы службы в прошлом году и определены задачи на текущий.

«Президент России Владимир Путин 28 февраля примет участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности, в ходе которого будут подведены итоги оперативно-служебной деятельности органов ФСБ в 2022 году и определены приоритетные задачи на 2023 год», - цитирует сообщение пресс-службы агентство «РИА Новости».

Как сообщалось ранее, на этой неделе у президента также запланировано участие в совещании Совета безопасности РФ.