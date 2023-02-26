Путин на следующей неделе примет участие в заседании коллегии ФСБ и проведет совещание с членами Совбеза

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президент России Владимир Путин, Mikhail Metzel/Kremlin Pool

Президент Российской Федерации Владимир Путин примет на следующей неделе участие в заседании коллегии ФСБ России. Соответствующую информацию в воскресенье, 26 февраля, предоставили сотрудники СМИ.

Журналист программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павел Зарубин сообщил ранее сегодня, что также в графике Владимира Путина на следующую неделю значится общение с представителями "Деловой России".

Кроме того, глава государства в ближайшие семь дней проведет совещание с членами Совета безопасности Российской Федерации.