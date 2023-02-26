Путин заявил, что планы Запада о разделе России имеют документальное подтверждение

Аргументы Недели → Политика 13+

Источник: Москва. Кремль. Путин

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что планы Запада о разделе России имеют документальное подтверждение. По словам главы государства, это стало единственной целью западных государств.

Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" подчеркнул, что если бы Россия не препятствовала политике западных стран, судьбы народов страны могли бы поменяться кардинально, причем прежде всего это коснулось бы именно русского народа.

Президент РФ заявил, что Запад хочет ликвидировать единый народ и создать "московитов, уральцев" и других.