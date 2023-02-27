МИД Франции напомнил Китаю о необходимости придерживаться принципов невмешательства на фоне слухов о поставках им оружия в Россию

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Источник: ТАСС

Глава МИД Франции Катрин Колонна. Фото: Panoramic/globallook.com

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна предостерегла главу дипломатии Китая Ван И от вмешательства в конфликт вокруг Украины путем возможных поставок оружия. Об этом она сама рассказала во время брифинга на полях Конференции по разоружению в Женеве.

Журналисты попросили французского министра прокомментировать обвинения США в том, что Пекин может поставить России сотни беспилотников. Об этом, в частности, заявил в воскресенье американский конгрессмен Майкл Маккол.

В ответ Колонна сообщила, что она высказала в связи с этим предостережения Ван И во время его недавнего визита в Париж.

«Я заявила о нашем пожелании, чтобы Китай придерживался положений Устава ООН, к которым относятся принципы невмешательства и уважения целостности государств», - подчеркнула министр.