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Восемь населенных пунктов Курской области остались без света после обстрела со стороны ВСУ

, 14:57 Источник: Telegram

Восемь населенных пунктов Курской области остались без света после обстрела со стороны ВСУ
ЛЭП, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что восемь населенных пунктов в приграничном Суджанском районе региона остались без электричества после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

Роман Старовойт уточнил, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет, однако в Суджанском районе оказалось нарушено энергоснабжение восьми населенных пунктов.

По словам губернатора Курской области, когда позволят требования безопасности, специалисты начнут устранять последствия обстрела российской территории.

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