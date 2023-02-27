Восемь населенных пунктов Курской области остались без света после обстрела со стороны ВСУ

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ЛЭП, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что восемь населенных пунктов в приграничном Суджанском районе региона остались без электричества после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

Роман Старовойт уточнил, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет, однако в Суджанском районе оказалось нарушено энергоснабжение восьми населенных пунктов.

По словам губернатора Курской области, когда позволят требования безопасности, специалисты начнут устранять последствия обстрела российской территории.