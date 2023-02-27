Представительство ДНР в СЦКК: при обстреле Донецка со стороны ВСУ повреждена стоматологическая клиника

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Источник: Telegram

Донецк, Tsitsagi Nikita/news.ru via globallookpress.com

В Петровском районе Донецка после обстрела ВСУ повреждено здание поликлиники. Об этом информирует представительство ДНР в СЦКК.

«Зафиксированы повреждения здания Городской стоматологической поликлиники №3 по улице Исакова», - сообщается в Telegram-канале представительства. Поликлиника находится в Петровском районе столицы ДНР.

Как отмечается в сообщении, обстрел был совершен вооруженными формированиями Украины.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ выпустили по Донецку три снаряда «натовского» калибра.