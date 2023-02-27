Глава МИД Швейцарии Кассис заявил, что страна присоединится к десятому пакету санкций ЕС против России

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Источник: РИА "Новости"

Иньяцио Кассис, Council of Europe Parliamentary/via Globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил днем в понедельник, 27 февраля, что страна присоединится к новому – десятому – пакету антироссийских санкций Европейского союза.

Иньяцио Кассис уточнил, что следует ожидать присоединения Швейцарии к очередному пакету рестрикций в отношении России, как и в случае с предыдущими санкциями, так как это решение швейцарского правительства.

Напомним, французский политик Флориан Филиппо ранее выразил мнение, что санкционная политика Евросоюза, введенная в отношении РФ, провалились, раз Брюсселю приходится принимать новый пакет менее чем за год.