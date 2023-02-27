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Global Times: санкции удовлетворят страны Запада, но в долгосрочной перспективе ограничения усугубят конфликт

, 09:37

Global Times: санкции удовлетворят страны Запада, но в долгосрочной перспективе ограничения усугубят конфликт
Olga Sokolova/Russian Look

Санкционная политика недолго сможет морально удовлетворять западные страны. В долгосрочной перспективе ограничения усилят кризисное положение на Украине. Такое мнение выразил сотрудник Института исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии Чжан Хун в китайском Global Time. 

По его словам, санкции только «на минуту улучшат состояние» Запада. Позднее это приведет к большим материальным потерям и усугублению конфликта.

Эксперт считает, что односторонние ограничения ухудшают возможные условия для проведения переговоров между Россией и Украиной.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Швейцария отказывается от своих принципов, поддерживая «киевский неонацистский режим».

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