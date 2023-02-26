Захарова обвинила Швейцарию в поддержке «киевского неонацистского режима» вопреки ее политике нейтралитета

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Фото: MFA Russia/globallook.com

Швейцария, которая уже более двухсот лет придерживается политики внешнего нейтралитета, отказалась от своих принципов, выступив в поддержку «киевского неонацистского режима». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В качестве подтверждения своего тезиса дипломат в своем телеграм-канале перечислила около двадцати действий швейцарских властей в поддержку Украины. Среди них осуждение России, начавшей СВО, присоединение к санкциям Евросоюза, обучение украинских военнослужащих инженерных войск, облегчение миграционных процедур для украинских беженцев.

По словам Захаровой, в Берне все это не считают отходом от нейтралитета, но «логика подсказывает обратное».

Ранее дипломат заявила, что Швейцария, вследствие утраты своего нейтрального статуса, не может предоставлять площадку для переговоров по ситуации в Украине.