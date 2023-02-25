Захарова: Швейцария утратила нейтральный статус и не может предоставлять площадку для переговоров по ситуации на Украине

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова, MFA Russia / globallookpress.com

Швейцария лишилась нейтрального статуса и не может предоставлять площадку для переговоров по ситуации на Украине. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал Zvezdanews, выступила Мария Захарова, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Российской Федерации.

«Швейцария утратила свой нейтральный статус и не может предоставлять площадку для переговоров по ситуации на Украине, заявила Мария Захарова», — указывается в публикации, которая появилась в TG-канале.

Некоторое время назад руководитель швейцарского МИД Иньяцио Кассис отметил, что страна готова в любое удобное время организовать встречу для обсуждения вопросов, связанных с украинским урегулированием.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Ранее в субботу сообщалось, что, согласно информации издания The Wall Street Journal, Пекин в настоящий момент изучает возможность передачи РФ беспилотных летательных аппаратов и артиллерийских систем.