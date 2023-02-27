Посол Украины Пономаренко повторил просьбу о предоставлении летальных вооружений от Южной Кореи

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Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Украинский посол в Южной Корее Дмитрий Пономаренко еще раз повторил просьбу о поставках летальных вооружений к Сеулу, несмотря на ранее озвучивание государства своей позиции. Информацию об этом публикует агентство Ренхап.

По его словам, киевская сторона ожидает поиска решения о передаче оружия от Южной Кореи.

Политик также предложил усилить санкции с введением запрета на импорт российской нефти.

Ранее в издании TAC публиковалось мнение о том, что Соединенные Штаты планируют сделать из Украины второй Афганистан для борьбы с Россией.