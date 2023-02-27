Посол Украины Пономаренко повторил просьбу о предоставлении летальных вооружений от Южной Кореи

Украинский посол в Южной Корее Дмитрий Пономаренко еще раз повторил просьбу о поставках летальных вооружений к Сеулу, несмотря на ранее озвучивание государства своей позиции. Информацию об этом публикует агентство Ренхап.
По его словам, киевская сторона ожидает поиска решения о передаче оружия от Южной Кореи.
Политик также предложил усилить санкции с введением запрета на импорт российской нефти.
Ранее в издании TAC публиковалось мнение о том, что Соединенные Штаты планируют сделать из Украины второй Афганистан для борьбы с Россией.