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Источник: РИА "Новости"

директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

Председатель Российского исторического общества, директор СВР РФ Сергей Нарышкин заявил, что сейчас в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях отстаивается право России на свободное и достойное будущее.

Сергей Нарышкин, выступая 27 февраля на открытии выставки "Донбасс — Россия: история и современность", приуроченной к восьмидесятилетию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков, отметил, что освоенные упорным трудом нескольких поколений русских рабочих и инженеров, Луганская и Донецкая области в дореволюционное и советское время являлись локомотивом промышленного развития России. Директор Службы внешней разведки подчеркнул, что жителей Донбасса всегда отличали рабочая гордость, верность общечеловеческим ценностям, а также чувство справедливости.

Нарышкин обратил внимание на то, что сейчас на землях Донбасса российские военные отстаивают Отечество, как это восемьдесят лет назад делали их отцы, деды и прадеды. По его словам, в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях в настоящий момент создается новейшая история России и отстаивается право страны и всего ее народа на свободное и достойное будущее.