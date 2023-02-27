Глава МИД Венгрии Сийярто заявил, что западное оружие не прекратит конфликт на Украине

Аргументы Недели → Политика 13+

Источник: РИА Новости

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото: Tomas Tkacik/globallook.com

В интервью РИА Новости министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сказал, что санкции против России и поставки вооружения Киеву не остановят конфликт на Украине.

«Главной обязанностью международного сообщества сейчас должно быть спасение жизней людей, потому что мы не хотим, чтобы люди умирали. Как вы можете это сделать? Санкциями? Нет. Поставками оружия? Нет. Только миром», - сообщил министр.

Сийярто информировал, что Венгрия выступает за мир и прекращение гибели людей, однако это не означает, что страна на стороне России.

Сейчас рациональный диалог об урегулировании ситуации имеет малую вероятность, отметил министр.

Ранее глава МИД Венгрии Сийярто призвал расценивать как теракт атаку на «Северные потоки».