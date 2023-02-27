Глава МИД Венгрии Сийярто призвал расценивать как теракт атаку на «Северные потоки»

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Источник: РИА "Новости"

Петер Сийярто, Tomas Tkacik / globallookpress.com

Глава Министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в рамках разговора с представителями СМИ, что нападение на трубопроводы "Северного потока" следует расценивать как теракт.

Петер Сийярто назвал случившееся "скандальным", отметив, что речь идет о первом случае, когда столь крупный объект европейской критической инфраструктуры подвергся нападению.

Дпломат заявил, что подобный шаг должен рассматриваться как теракт, вследствие чего власти Венгрии поддерживают всестороннее, глубокое и подробное расследование случившегося.