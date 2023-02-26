Подоляк рекомендовал Илону Маску, назвавшему события 2014 года в Украине переворотом, не читать российских газет

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Источник: ТАСС

Михаил Подоляк, фото с сайта офиса президента Украины.

В офисе президента Украины не согласились с заявлением американского бизнесмена Илона Маска о том, что в 2014 году в Киеве произошел переворот.

В своем твиттере Маск написал в воскресенье, что у него нет сомнений в том, что события 2014 года были переворотом. Отвечая ему, советник офиса президента Украины Михаил Подоляк порекомендовал предпринимателю не читать российских газет.

«В Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Хватит читать российские газеты», - написал Подоляк в своем твиттере.

Это уже не первая дискуссия в сети Маска и Подоляка. Ранее советник главы офиса президента обвинил американского бизнесмена, являющегося владельцем Твиттера, что его соцсеть искусственно занижает популярность Украины.