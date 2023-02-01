Подоляк обвинил Илона Маска в том, что его Twitter искусственно занижает популярность Украины в сети

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1 февраля 2023, 19:45

Михаил Подоляк. Фото с сайта президента Украины.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил владельца твиттера миллиардера Илона Маска в том, что его соцсеть умышленно сокращает охват официальных страничек, принадлежащих украинским руководителям.

«Может, хватит занижать официальные аккаунты Украины и искусственно сокращать охват? Слишком все очевидно», - написал Подоляк в своем твиттере.

По его мнению, такие действия ведут к «гибели» репутации сети.

«Может быть, нужен регулятор, который объяснил бы владельцу соцсети правила конкуренции?» - написал он.

Это уже второе обращение Подоляка к Маску. Первый раз он обвинил его в цензурировании темы Украины в середине декабря - тогда многие ее жители стали жаловаться, что не могут авторизоваться со своих номеров, а Украина пропала из списка стран в твиттере, тогда как Россия осталась.