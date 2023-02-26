La Repubblica: министр обороны Украины Резников ожидает, что ситуация на поле боя изменится этой весной

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Источник: РИА Новости

Министр обороны Украины Алексей Резников. Фото: Boris Roessler/globallook.com

Ситуация на поле боя в Украине должна измениться этой весной, после того как Киев получит обещанные западными союзниками вооружения, в частности, системы ПВО. Об этом в интервью итальянскому изданию la Repubblica сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, в Киеве сейчас ожидают поставок американских зенитно-ракетных комплексов Patriot.

«Именно благодаря им мы защитим небеса. А на земле у нас будут «Леопарды». Еще я попросил новые бронемашины типа Bradley, Spartan, Mastiff. В моем письме Деду Морозу, конечно, есть и истребители», - сообщил министр.

Резников также сообщил, что несколько европейских стран — в частности, Франция, ФРГ и Швеция — планируют нарастить производство боеприпасов, необходимых Украине.

В середине февраля Резников заявлял, что Киев будет готов к наступлению через несколько месяцев.