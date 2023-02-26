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Путин поздравил Эрдогана с днем рождения и отметил его вклад в укрепление отношений России и Турции

, 13:18 Источник: Кремль

Путин поздравил Эрдогана с днем рождения и отметил его вклад в укрепление отношений России и Турции
президент России Владимир Путин, Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool / globallookpress.com

Президент России Владимир Путин в воскресенье, 26 февраля, направил главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану поздравление с днем рождения. Данная информация содержится на официальном сайте Кремля.

Владимир Путин направил турецкому коллеге поздравительную телеграмму. Кроме того, политики провели телефонный разговор, в рамках которого президент РФ отметил большой личный вклад Реджепа Тайипа Эрдогана в развитие российско-турецких отношений.

Сообщается, что в ходе беседы лидеры двух стран затронули некоторые актуальные темы двусторонней повестки дня.

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