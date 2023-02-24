Эрдоган в разговоре с Путиным высказался за мир без «дальнейших жертв и разрушений в российско-украинской войне»

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Источник: ТАСС

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото: Kremlin Pool/globallook.com

В пятницу состоялся телефонный разговор президентов России Владимира Путина и Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, в ходе которого турецкий лидер высказался за установление мира в Украине без дальнейших разрушений и жертв. Об этом по итогам переговоров сообщила канцелярия президента Турции.

В сообщении отмечается, что Эрдоган поблагодарил Путина за солидарность в связи с трагедией, которую принесло недавнее землетрясение.

«Президент Эрдоган заявил, что справедливый мир должен быть установлен без дальнейших жертв и разрушений в российско-украинской войне», - сказано в заявлении канцелярии (цитата по ТАСС). В нем также отмечается, что Эрдоган высказался за восстановление соглашений, достигнутых в Стамбуле.

Ранее в пятницу сообщалось, что Эрдоган сообщил Зеленскому о готовности Турции внести свой вклад в мирное урегулирование конфликта.