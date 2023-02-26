Советник врио главы ДНР Кимаковский: ВСУ взорвали дамбу в Артемовске, чтобы замедлить наступление российских войск

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Источник: РИА "Новости"

украинский военный, Vyacheslav Madiyevskyi/Keystone Press Agency

Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ взорвали дамбу в Артемовске, чтобы замедлить наступление российских войск, а также создать для жизни мирного населения неприемлемые условия.

Игорь Кимаковский отметил, что после подрыва дамбы потоки воды пошли на Артемовск. Вероятно, украинские войска этим шагом хотели отрезать российские штурмовые подразделения от тыловых структур, замедлив тем самым подвоз боеприпасов. Кроме того, ВСУ пытаются создать в городе неприемлемые условия для жизни.

По словам советника врио главы ДНР, для украинских военных люди не представляют ценности – им важно уничтожить Артемовск.