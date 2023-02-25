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В группе «Вагнер» сообщили, что ВСУ взорвали дамбу на водохранилище в Артемовске: частные дома под угрозой затопления

, 19:57 Источник: ТАСС

В группе «Вагнер» сообщили, что ВСУ взорвали дамбу на водохранилище в Артемовске: частные дома под угрозой затопления
Артемовск (Бахмут). Фото: Ashley Chan/globallook.com

О взрыве дамбы на водохранилище «Северный ставок» в Артемовске (украинское название - Бахмут) сообщили в субботу в пресс-службе группы «Вагнер».

«Действительно, ВСУ взорвали дамбу», - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы «Вагнера».

Информацию о взрыве подтвердил также советник врио главы ДНР Ян Гагин. Он рассказал, что от местного населения уже начали поступать сообщения о затоплении частных домов и подвалов, которые служили людям укрытиями при обстрелах.

По мнению экспертов, подрыв дамбы может замедлить продвижение российских сил.

Ранее в субботу командир взвода группы «Вагнер» сообщил, что российским подразделениям осталось преодолеть около двух километров до центра Артемовска.

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