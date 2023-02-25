Комвзвода группы «Вагнер» сообщил, что российским подразделениям осталось пройти до центра Артемовска меньше двух километров

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Источник: РИА Новости

Украинская артиллерия под Артемовском (Бахмутом). Фото: Madeleine Kelly/globallook.com

Российским подразделениям на подступах к Артемовску осталось пройти до центра города меньше двух километров. Об этом в беседе с «РИА Новости» рассказал командир взвода группы «Вагнер». Имя собеседника агентство не раскрывает.

«До центра Бахмута [украинское название Артемовска] от передовых позиций осталось 1740 метров. Противник держит оборону, но все равно духом падает. Начинает отступление», — рассказал он.

По его оценке, продвижение россиян идет меньшими темпами, чем могло бы. Причину этого он объяснил тем, что командование ВСУ бросает на фронт все новые силы из числа мобилизованных.

Ранее, 22 февраля советник врио главы ДНР Ян Гагин заявлял, что бои за Артемовск идут «практически в центре города».