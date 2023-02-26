Российские войска взяли на Марьинском направлении опорный пункт ВСУ

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российские военные, сайт МО РФ

Подразделения ВС РФ в результате удачных наступательных действий значительно продвинулись на Марьинском направлении, поставив под угрозу оборону формирований ВСУ на юго-западной окраине Марьинки.

Видеозапись штурма одного из опорных пунктов украинских войск оказалсь в распоряжении РИА Новости. Сообщается, что из четырех защитников отбиваться пытался лишь один, впоследствии выяснилось, что это был наемник из Грузии. Когда он был смертельно ранен, трое украинских военнослужащих, не попытавшись оказать товарищу помощь, сдались в плен.

Вооруженные силы РФ в результате вышеуказанных действий продвинулись на Марьинском направлении примерно на один километр.