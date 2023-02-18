Лидер ДНР Пушилин анонсировал освобождение от войск Украины Марьинки под Донецком в обозримом будущем

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18 февраля 2023, 16:21

Врио главы ДНР Денис Пушилин, Kremlin Pool / globallookpress.com

Расположенная под Донецком Марьинка будет освобождена от Вооруженных сил Украины в обозримом будущем. С соответствующим заявлением, как передает ТАСС, выступил Денис Пушилин, врио руководителя Донецкой народной республики.

«В западной части Марьинки есть улучшение позиций, город будет освобожден в обозримом будущем», — процитирован Пушилин в публикации, которая появилась в Telegram-канале отечественного информационного агентства.

Лидер ДНР также отметил, что дачи на севере Угледара в настоящий момент находятся под контролем российских подразделений, однако пока о городских боях речи не идет.

Москва с 24 февраля 2022-го осуществляет специальную военную операцию. Как сообщалось ранее сегодня, генсек НАТО Йенс Столтенберг указал на то, что противостояние между альянсом и РФ «не закончится после конфликта на Украине» при любом развитии событий.